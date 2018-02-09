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﻿自創「Peoplekind」 杜魯多認講爛Gag

2018-02-09 列印
　　加拿大總理杜魯多發揮無窮創意，日前自創了一個英文字「peoplekind」代替常用的「mankind」（人類），成為笑柄。杜魯多周三承認，他講了一個「很爛的笑話」。

　　上周四，一名女子與杜魯多交談，討論到艾伯塔省的慈善團體，期間講了「mankind」這個字。杜魯多當時對她說，他寧可使用「peoplekind」這個字。此話一出，旋即引起議論紛紛，連海外的新聞媒體都拿來作話題。美國霍士新聞台的王牌節目《Fox and Friends》在周四播出的一集，主持人盡情挖苦及取笑杜魯多。英國電視主播摩根和澳洲著名專欄作家帕納希枇評杜魯多矯枉過正，過份政治正確。

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