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﻿男乘客搭飛機 失常剝光豬嚇親人

2018-02-09 列印
　　美國阿拉斯加航空公司一班客機周三（七日）從安克雷奇飛往西雅圖途中，一名男乘客突然大失常性，把自己反鎖在洗手間內，脫光衣服，又不聽從機組人員的指示。機師被迫把客機折返安克雷奇機場降落，把該名男子交給警方處理。

　　坐同一班機的女教師達妮魯克接受記者訪問時稱，飛機飛行途中，她見到機艙服務員十分緊張，在通道上走來走去，又戴上膠手套，她當時已經意識到有點不對勁。阿拉斯加航空發言人稱，由於該名搞事的男乘客不服從機組人員指示，機師決定把客機折返安克雷奇，但他強調，客機不是緊急降落。

　　飛機停定後，有警員進入機艙內，從尾門押走該名男子。暫時未知會否對他提出刑事起訴。

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