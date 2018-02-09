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﻿中國空軍：蘇35赴南海巡航

2018-02-09 列印
　　中國空軍周四在官方微博發佈消息稱，空軍蘇35戰機近日飛赴南海參加聯合戰鬥巡航任務，並稱這是空軍履行新時代使命任務、開展實戰化軍事訓練的務實行動。中國空軍主動發佈蘇35戰機演訓消息，應是對美國近日再提南海航行自由行動的回應。至於此次戰鬥巡航，極可能為南海艦隊上周末在南海進行區域聯合防空時，作為進攻方假想敵機。

　　官方微博「空軍發佈」表示，蘇35是多用途戰機，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力。中國空軍表示，一以貫之堅持科技興訓、依法治訓、按綱施訓，全面推進新時代練兵備戰、不斷提升新時代打贏能力。

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