  • 2018年2月9日 星期五
  • 16º
  • 69%
熱門： 謝安琪流感平安谷旅行青蛙飛行里數

日報新聞 > 中國

﻿女富商涉孫政才貪案傳禁出境音信全無

2018-02-09 列印
　　據美國《紐約時報》周三報道，被指與前總理溫家寶親屬有密切生意往來的的女富豪段偉紅，最近遭到北京政府拘留。段偉紅同時被指涉及前中央政治局委員、原重慶市委書記孫政才貪腐一案。

　　《紐約時報》引述消息來源指，四十九歲女商人段偉紅，在去年九月的中共十九大前後被拘捕，此前已被當局禁止出境，她的幾名僱員也被拘留。不過，目前還未有來自官方的確切消息，也不清楚段偉紅遭何人、何事拘留。其辦公室電話無人接聽，電子郵件無人回覆，未知是否仍然在柙。據《紐時》報道，段偉紅是溫家寶的同鄉，也是其夫人好朋友，曾協助溫家寶家族處理二百億人民幣資產。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd