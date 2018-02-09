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﻿國產客機2021年交付望與波音競爭

2018-02-09 列印
　　據英國媒體報道，中國首款國產大型客機C919完成多項測試後，即將開始投產，首架C919客機有望在二○二一年交付。報道又稱，中國正與俄羅斯共同研發新一代的C929客機。中國希望C919能與波音737和空客A320等同類型客機競爭。

　　路透社2月6日報道，中國商飛市場營銷部副部長陸崢在新加坡航空展期間對記者說，預計C919客機將在三年至四年內獲得中國認證。陸崢表示，歐洲航空安全監管部門已啟動認證程序。

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