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﻿外交部已獲授權 更有效維護中國利益

2018-02-09 列印
　　據彭博新聞社周四引述四名消息人士稱，中央政府已下令對外交部進行徹底改革，令外交系統能更有效地代表中國發聲，以及在中國政府要審查外貿交易、監督基建項目以及管理國外貸款時，發揮效用。知情人士透露，計劃要求大部份相關機構在今年內，停止更換中國大使館的工作人員，讓大使對其職責能夠有直接的控制權力，用「一個聲音」說話代表中國利益，中國外交部更可在大使館財政和人員決策方面行使一票否權。

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