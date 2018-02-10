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﻿四川相親女對象要有億元資產

2018-02-10 列印
　　四川成都日前舉辦了一場相親會，女士們的高門檻要求令一眾網民為之咋舌。相親會中有女子提出，對象是否合適要看身家，更聲言男方資產最少有一億元人民幣(約一點二三億港元），不然她會無安全感。

　　這場被指是「富豪」專屬的相親會在成都市高新區舉行，入場男士要符合「身家最少五百萬元」條件。至於參加的女子，除要接受身高、年齡、學歷、容貌等檢查，還要通過「敏感問題測謊儀」檢查，方能入場。在場女士們都悉心打扮，穿上晚禮服。

　　一名自稱大學畢業後任職廣播主持的女子表示，要求對象最少有五千萬元（人民幣）身家，「擁有一定的個人資產，首先可以證明他的個人價值，還有證明他的能力。」
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