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﻿泰空軍擬購入 華製「運-9」運輸機

2018-02-10 列印
　　據英國《簡氏防務周刊》網站七日（周三）報道，中國航空工業集團有限公司正積極尋求亞太國家的武器定單。當中，泰國皇家空軍也在考慮用解放軍的「運-9」大型運輸機，取代其由六架「大力神」C-130組成的編隊。

　　英國《簡氏防務周刊》網站指，中國軍用航空產品的價格，只是同類西方產品的三分之一。不過，價格低並不意味質素差。中航技公司高管稱：「與其他國家的產品相比，我們的質量很高。」例如，他提到中航工業生產的配備渦輪螺旋槳發動機的運-9運輸機。他說，中航技正向亞太國家推銷這種運輸機，以取代洛克希德-馬丁公司的C-130「大力神」運輸機。已知泰國皇家空軍也在考慮用運-9取代其由六架「大力神」組成的編隊。自從上世紀八十年代以來，泰國就一直使用這種飛機。
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