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﻿中美同意 共同解決經貿問題

2018-02-10 列印
　　正在訪美的國務委員楊潔篪，當地星期四（八日）與美國國務卿蒂勒森舉行閉門會談，雙方同意共同研究解決兩國經貿問題的辦法，亦同意繼續向北韓核武計劃施壓。

　　楊潔篪指出，大量事實證明中美經貿關係的本質是互利共贏，為兩國人民帶來龐大利益。雙方應通過對彼此開放市場，維護兩國經貿關係健康發展。蒂勒森表示，美中關係十分重要，會以互相尊重的態度妥善處理分歧，推動兩國關係取得更多進展。雙方商定上半年在中國舉行第二輪中美外交安全對話。

　　在北韓問題方面，楊潔篪表示，堅持透過對話協商解決問題，認為國際社會應當支持南北韓改善關係。楊潔篪並要求美方，認真對待大陸在台灣問題的關注。蒂勒森表示，美方繼續奉行一個中國政策。
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