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﻿20萬春運客 逼爆深圳北站

2018-02-12 列印
　　臨近歲晚，內地春運踏入高峯期，不少在城市打工的民眾都趕着坐火車回家過年，深圳北站日前的出發人數將近二十萬人，候車大堂內人潮浩瀚，擠得水洩不通。內地鐵路部門指，由於候車人數眾多，當局會限制乘客在開車前兩小時才能進站驗票。

錯過回家火車

　　據悉，深圳北站今年的春運客流高峰期為上周六至明日，前日共開行二百四十八對火車，其中廣深港方向開行一百二十九對，廈深方向開行一百一十九對，截至下午六時出發旅客達十九點四萬人，到達旅客為八點二萬人。

　　乘客上火車前須排隊接受實名驗票、安檢等措施，但由於現場人數太多，令部份乘客錯過回家的火車。鐵路部門呼籲，候車回家的民眾要遵守秩序，聽從現場工作人員的指引，預計今明兩日將會極之擠逼。

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