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﻿花蓮地震結束搜救 四大樓陸續清拆

2018-02-13 列印
　　台灣花蓮地震造成十七人罹難，二百八十五人受傷，搜救行動於日前告一段落，而在災難中嚴重受損的四幢建築，包括統帥飯店、雲門翠堤大樓、白金雙星及吾居吾宿大樓的清拆工作亦陸續展開。另外，花蓮縣政府昨中午在市立殯儀館設靈，為罹難者舉行聯合追思公祭，靈堂以近四千朵大白菊佈置，並以「翅膀」為意象，象徵追思緬懷與祝福。

　　強震發生導致多死多傷，各界伸出援手。內地國台辦發言人安峰山昨表示，震後當局與花蓮保持密切溝通，準備隨時赴台救援，並指內地、地方及台資企業已捐出逾二千萬人民幣，希望助台灣同胞早日渡過難關。

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