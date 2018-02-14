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﻿網民：要錢不要命 ﻿守財粵女﻿﻿鑽入安檢機﻿

2018-02-14 列印
　　內地不少車站對安全檢查都十分重視，出入車站乘客都需要將隨身物件放入X光機檢查。日前廣東一個車站卻因安檢而出了鬧劇，一名女乘客怕失去財物，整個人爬入X光機中，令在場職員哭笑不得。

　　根據內地《梨視頻》報道，十一日在廣東東莞，一名女乘客因為擔心隨身手袋中的財物會丟失，於是跟隨著行李一同進入安檢機，護送手袋過檢。安檢人員瞬間驚呆，轉頭看向出口處，才發現一名女子從安檢機裏爬了出來，誇張的行為讓職員狂笑。

　　從顯示器的畫面所見，女子趴跪四肢，用手緊抱護著手袋，看狀怵目驚心。片段曝光後不少網民都稱女子「要錢不要命」，笑言「好像進擊的巨人」、「求安檢員心理陰影面積」。鐵路公安發出聲明，指安檢機內的高輻射會對人體造成傷害，提醒乘客切勿爬入機中。

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