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﻿華航空姐走私黃金赴日遭遣返

2018-02-14 列印
　　台灣中華航空公司一名空姐上周六執勤期間，行李中夾帶六公斤黃金，企圖闖關進入大阪，被日本海關攔截查獲，調查處罰後周一中午搭機返回桃園機場。華航回應指，事件嚴重影響公司紀律及整體形象，經召開人評會決議解僱該名空姐。據悉，網絡空姐群組瘋傳一份帶黃金至日本牟利的宣傳單，聲稱走私一公斤黃金，可獲五千五日圓新台幣（約一千五百港元）報酬，不排除有空姐被慫恿。

　　日本方面的資料顯示，華航關姓空服員十日執行華航158班機飛往日本大阪的勤務，出境時持姓劉旅客存關單提取六塊、每塊重一公斤的金條，藏於行李夾層，入境日本時被當地海關查獲，當場被扣查及罰款，這六公斤黃金價值達新台幣七百五十萬元（約二百零七萬港元）。華航昨召開人評會決議後決定解僱該名空姐，並將配合檢警調查。

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