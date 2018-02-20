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﻿任命協議主教 中梵或於下月簽署

2018-02-20 列印
　　據意大利傳媒報道，中梵關係再有新突破，教宗方濟各已同意與內地簽署主教任命協議。《米蘭晚郵報》（Corriere della Sera）引述梵蒂岡高層消息指，教宗已同意與北京簽署主教任命協議，至於時間，教廷高層官員說，「從三月開始，日日都是好日。」報道稱，在三月中國全國人大及政協會議後，北京可望派代表到羅馬，完成簽署儀式，層級可能是主管歐洲事務的外交部副部長。

  根據中梵協議，在大陸獲教廷承認的部份主教，將讓位予官方自行任命的主教。

　　報道稱，教廷知道中梵協議過程的不透明，但又擔心錯過簽約時機，認為「先簽一個壞的協議，總比甚麼都沒有好。」至於本身設在台灣的教廷大使館，梵蒂岡亦會遷走，與台灣另立一個對口的文化機構。

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