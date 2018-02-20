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﻿「天宮一號」碎片 或墜落台灣

2018-02-20 列印
　　中國大陸第一個目標飛行器「天宮一號」，可能在下月失控撞向地球，墜落地點包含台灣。在台灣，太空中心表示，待天宮一號距離地球二百公里內時，將透過軟件模擬預測準確的落點。

　　天宮一號預計今年上半年墜落地球。歐洲太空總署（ESA）日前表示，「天宮一號」殘骸落點，範圍將在南緯四十三度至北緯四十三度之間，其中包含香港、北京、台灣、紐約、東京等地。台灣的太空中心副主任余憲政表示，天宮一號約八點五噸，通過大氣層後，或會裂成碎片到地面，很難準確預測碎片數量、大小及位置，因此各國都很關心。

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