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﻿湖南「豆腐渣」水渠一揑就碎

2018-02-22 列印
　　內地豆腐渣工程多的是。近日有網民揭發，湖南永州市東安縣新興建的水渠，又是「豆腐渣」工程，水渠只要用人手一揑就碎掉。對此，東安縣當局周二回覆，經調查證實，水渠存在質量問題。

　　舉報人指涉事的水渠位於東安縣石期市鎮馬頭村，日前他見田間旁的水渠建成，於是上前視察，當時他看見水渠堤面有一塊裂開的混凝土，於是隨手一揑，竟發現混凝土輕易碎成粉末狀，於是拍下影片向當局投訴。　

  當地政府指，已成立調查組，要求施工單位在限期內重新整理和修改，及盡快重建，同時啟動核查追責處理程序，追究施工、監管、業主等相關單位和相關責任人。

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