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﻿疑似中國船現公海 運物資送北韓

2018-02-22 列印
　　日本海上自衞隊上周在中國東海的公海上，拍攝到不明國籍、船身有簡體字的船隻，疑似向另一艘北韓船隻進行非法物資輸送，日本防衞省及外務省周二公佈相關照片，這已是日本第三次公開類似的畫面，還促請世界各國遵從聯合國裁決，對北韓進行制裁。

　　日方新聞稿指出，照片是自衞隊的「川內」護衞艦，以及一架P-3C反潛巡邏飛機，在本月十六日於東海離岸約二百五十公里的公海上拍到，北韓運油船「Yu Jong 二號」和一艘國籍不明、船身寫有簡體字「閩寧德油078」的小型船隻船舷相接，兩船有喉管相連，懷疑正在進行某種物資輸送。據日方指，「閩寧德油」字樣，意思可解作「福建寧德市油槽船」，但沒有明確指明該船與中國是否有關。

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