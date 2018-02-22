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﻿深圳女患怪病 見氣球即倒地抽搐

2018-02-22 列印
　　在深圳阪田上班的二十三歲女子小倩（化名，見圖），自從被同事在背後戳破汽球嚇到後，她每次看到色彩繽紛的氣球就會抽搐倒地。

　　三年前在公司舉行的一次年會上，被同事在背後戳破汽球嚇到，導致她驚嚇過度從台上摔至台下，小倩現時每次看到色彩繽紛的氣球就會抽搐倒地。

　　當時醫生檢查後發現她的身體並沒有任何問題，建議她去找心理醫生，初步診斷是氣球恐懼症。心理醫生表示，小倩可能患上氣球恐懼症的神經症病變。對於這種神經症病變的治療，一般包括藥物治療與心理治療兩種。

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