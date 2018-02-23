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﻿新年7.68億人發微信紅包

2018-02-23 列印
　　微信官方周三發佈二○一八年春節期間微信數據報告稱，今年春節有七點六八億人用微信紅包，收發紅包總人數較去年同期增加約百分之十。

  據報告所指以廣東、山東和江蘇三個省份的用戶搶得最多紅包數量，分列第一、二、三位。

　　江西南昌一名男子收到三千四百二十九個紅包，成為今個新年「最幸福的人」。派出最多紅包的，是一名重慶男子，他在短短五天內共發出二千七百二十三個紅包。

　　據報告所指，年卅至年初六凌晨零時，六日微信消息發送總量達二千二百九十七億，朋友圈總量達二十八億條，音視頻通話總時長達到一百七十五億分鐘。

  其中九十後用戶消息發送量佔總量的百分之四十二點五，位列第一。

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