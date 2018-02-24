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﻿陸客頻破壞環境泰國向中國求助

2018-02-24 列印
　　泰國傳媒報道，由於內地旅客頻頻破壞海洋生態資源，泰國旅遊局已致函中國國家旅遊局，請求該局提醒內地客在泰國旅遊期間要注意個人行為。

　　據《泰國民族報》報道，泰國旅遊局合艾、宋卡和沙敦辦事處主任帕努（Phanu Woramitr）表示，泰國旅遊局要求中國國家旅遊局呼籲內地客，參觀國家公園、寺廟、海洋和珊瑚礁時，要嚴格遵守泰國法律規定，避免破壞自然資源。泰國要求內地客在參觀時不要碰觸任何東西，以免造成破壞。

　　中國駐泰國大使館在本月八日春節假期前一周就發佈「安全文明泰國行」手冊，詳盡說明赴泰旅遊應遵守與避免的規定與禁忌，要求內地客注意文明出行，遵守泰國法律法規。

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