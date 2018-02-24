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﻿土豪組二千萬車隊回鄉炫耀

2018-02-24 列印
　　內地土豪炫富方法形形色色。適逢農曆新年，廣東一群青年因早年在外地發跡成富豪，衣錦還鄉，組成一隊總價值超過二千萬元人民幣的豪華車隊，穿街過巷，浩浩蕩蕩駛回豪宅家門，引來村民起哄。

　　據內地網傳的圖片可見，這隊由五部名車組成的豪華車隊，包括一部市值超過六百萬元的勞斯萊斯、兩部價值三百多萬元的賓利房車、一部超過三百萬元的林寶堅尼，以及一部百萬多元的保時捷跑車。

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