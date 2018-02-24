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﻿蔡英文改組內閣

2018-02-24 列印
嚴德發接掌國防部

　　台灣的行政院發言人徐國勇昨日下午，正式公佈內閣改組後的新名單，五名內閣首長職位出現變動。當中，總統府秘書長吳釗燮接替李大維擔任外長，李大維改任國安會秘書長；而現任國安會秘書長嚴德發，將接替馮世寬接掌國防部，馮世寬轉任國防安全研究院董事長；前陸委會主委陳明通，再度出掌陸委會，現主委張小月另有任用。

　　至於勞動部長林美珠因健康理由請辭，由高雄副市長許銘春接任。退輔會主委李翔宙將離職，由邱國正接任。對於外界有傳高雄市長陳菊，接任總統府秘書長，總統府表示今日沒有公佈，由副秘書長劉建忻暫代。

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