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﻿抗戰遺址穿日軍服拍照兩男 「尋釁滋事」 被捕

2018-02-24 列印
　　內地兩名男子近日身穿二戰日本軍服在南京抗戰遺址擺姿勢合影，引發內地社會公憤。南京警方表示已拘捕兩人，並因「尋釁滋事」被行政拘留十五天。

　　南京玄武公安分局表示，周四晚（二十二日）分別在四川達州、江蘇句容，將涉案的姓唐及姓宗男子拘捕。兩人今年春節期間到南京紫金山邵家山的一處抗戰碉堡遺址前，換上不同款式日本軍服和裝備，拍攝照片後上傳至網上並被多人轉發。

　　警方指責兩人為求刺激，明知邵家山碉堡是抗戰遺址，仍身穿仿製二戰時期日本軍服拍照，並上載到網上，嚴重褻瀆民族感情，造成了惡劣的社會影響。

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