  • 2018年2月27日 星期二
  • 23º
  • 56%
熱門： 預算案燒炭流感葉蔚琳屈穎妍

日報新聞 > 中國

﻿官網未列台灣入中國地圖 日企致歉

2018-02-27 列印
　　接連有外國企業官網捲入「反分裂」風波。日本京瓷集團近日被中國網民發現在其中文版官網中，僅顯示部份中國地區，台灣、西藏、新疆、海南、內蒙古、廣西、寧夏等區域在中國地圖上「消失」。

　　有網民上周六爆料，指稱日本京瓷集團中文官網在顯示「京瓷各地分支機構」使用的中國地圖中，西藏、新疆和廣西等自治區全都不見，甚至海南省也不在其中；至於台灣則被單獨列在「全球網點」的亞洲區域，與新加坡等並列，並非列在「京瓷在中國」欄目。至周日，人民網記者進入網站後發現，網頁中「京瓷各地分支機構」的按鈕已經消失，該按鈕下原有的連結「京瓷在中國」、「全球網點」、「日本網點」也只剩「京瓷在中國」。

　　京瓷並發出致歉公告，對於「有媒體指出京瓷中國官網的網點分佈圖未使用完整的中國地圖，表示誠摯的歉意。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd