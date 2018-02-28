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﻿「旅行熊貓」疑抄襲　騰訊下令封鎖

2018-02-28 列印
　　日本手機遊戲「旅行青蛙」大受兩岸三地玩家喜愛。內地亦推出「旅行熊貓」，場景幾乎和「旅行青蛙」如出一轍，遭到不少網友抗議，騰訊已下令封鎖遊戲。

　　「旅行熊貓」在騰訊營運的QQ空間上架，遊戲玩法和介面跟「旅行青蛙」幾乎一樣，只是主角從青蛙換成熊貓，旅行景點則變成中國各處的觀光勝地。

  在「旅行熊貓」中，玩家必須要購買食物衣服、收割竹子整理行囊，讓熊貓出門旅行。如果想要獲得更多道具，可以藉由儲值來獲得。

  由於遊戲風格和「旅行青蛙」十分相似，讓內地網友批評抄襲原創。

　　騰訊指，遊戲是由第三方所引入，已暫時封鎖「旅行熊貓」，之後將與遊戲開方商溝通和了解狀況，目前QQ空間內已看不到「旅行熊貓」的蹤影。

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