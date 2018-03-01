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﻿居英中國留學生失蹤

2018-03-01 列印
　　英國在過去兩天內，接連發生中國留學生失蹤事件，當中包括就讀於倫敦帝國王學院的女博士生閆思宏，以及另一位就讀於同學院的本科生榮露琦。

  中國大使館已經介入事件，要求英國警方協助。消息指，在倫敦大學國王學院攻讀博士的三十六歲女留學生閆思宏，本月十七日起與家人朋友失去聯繫，至今已十天仍音訊全無。中國駐英國倫敦大使館周一（二十六日）接獲閆的家人求助，希望使館協助尋人。據中國駐倫敦大使館通報，閆的家人在使館建議下，已向倫敦警方報案求助。

  目前，倫敦警方已就事件着手調查，而大使館亦向警方表達對事件的關切，並希望警方加緊辦案，同時協調有關學聯協助尋找閆女。
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