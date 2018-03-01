﻿居英中國留學生失蹤

中國大使館已經介入事件，要求英國警方協助。消息指，在倫敦大學國王學院攻讀博士的三十六歲女留學生閆思宏，本月十七日起與家人朋友失去聯繫，至今已十天仍音訊全無。中國駐英國倫敦大使館周一（二十六日）接獲閆的家人求助，希望使館協助尋人。據中國駐倫敦大使館通報，閆的家人在使館建議下，已向倫敦警方報案求助。
目前，倫敦警方已就事件着手調查，而大使館亦向警方表達對事件的關切，並希望警方加緊辦案，同時協調有關學聯協助尋找閆女。
《財政預算案》公佈上年度盈餘達一千三百八十億，創回歸後新高，財政司司長陳茂波推出「派糖」和惠民措施，總值五百二十四億元，佔盈餘四成，當中包括寬減薪俸稅、利得稅、調高免稅額、寬減一年差餉、綜援出「三糧」...
2018-03-01
中國江蘇省常州金壇一名律師上周日(十八日)被發現身中三十多刀死在家中，警方排除他殺。官方的有關說法遭到質疑，死者家屬就到當地派出所前喊冤。周二晚(二十七日)江蘇省常州市公安局金壇分局通報，經過常州市公安局覆核，最後維持自殺結論。 據內地傳媒報道，現年四十九歲的吳建生，大年初三(十八日)被王姓岳母發現，身中三十多刀伏屍家中。惟當地警方介入調查後，排除他殺可能。勘查發現，現場門窗完好，無外來人員足跡，無明顯打鬥痕跡。法醫對死者進行屍表檢查，發現死者損傷位於額部、枕部、頸前部、項部、左腕前側、腹部，均為密集平行排列、深淺不一的砍、切傷，創口均位於其右手可及部位，有試切創，無中毒徵...
2018-03-01
美國老牌歌影紅星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）證實，她心愛的絨毛犬「莎曼泰」（Samantha）去年去世後，她委託專家從「莎曼泰」口中和胃部抽取細胞，再利用複製技術，成功複製出兩隻狗女。不過，她此舉亦惹來善待動物組織（PETA）不滿，認為複製寵物實在不可一不可再。 在《Variety》雜誌周二（二十七日）刊出的一篇專訪中，已屆七十五歲高齡的芭芭拉史翠珊說：「兩隻複製小狗都有不同個性。我等候牠們長大，看看牠們是否也和『莎曼泰』一樣擁有一對棕眼睛。」「莎曼泰」去世時已經十四歲。 芭芭拉史翠珊又表示，當兩隻複製狗誕生時，她替牠們穿上不同的衣服，一隻穿紅色，一隻穿...
2018-03-01
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座低層C室，面積546方呎，3房設計，獲區外首置客垂青，以518萬元購入作自住之用，呎價為9487元，屬市場價...
2018-03-01
政府計劃推出一系列措施，提升香港債券市場的競爭力。財政司司長陳茂波在《財政預算案》中建議，推出為期三年的債券資助先導計劃，向首次在港發債的合資格機構每次資助一半發債費用，以250萬元為限，最多資助兩次，合共500萬元。 陳茂波表示，為鼓勵更多內地、亞洲地區以至「一帶一路」投資者及集資者參與香港債市，政府計劃推出一系列債市措施。首先，建議推債券資助先導計劃，為期三年，以吸引海內外企業來港發債。計劃適用於首次在港發債的合資格機構。政府消息人士補充說，企業每次發債規模須最少為二億美元（約15.6億港元），發債年期及幣種不限，預料上半年可開始接受企業申請資助。金管局將於稍後...
2018-03-01
出馬 曼城剛於周日英格蘭聯賽盃決賽贈阿仙奴三蛋封王後，今晚英超補賽作客再戰兵工廠。藍月射手阿古路每遇槍手腳風特別順，今仗可望再取士哥領軍在酋長球場耀武揚威，捧客勝。 （now621、LeSports HK App周五凌晨3:45直播） 藍月周日英聯盃決賽3:0技術性擊倒兵工廠，贏得領隊哥迪奧拿上任以來第一冠。中場根度簡揚言這只是序章：「我們還要爭取更多錦標，就從今晚英超造訪阿仙奴開始。」周日英聯盃建一功的阿古路各賽事近四仗狂轟六球腳風大順，而且近四次對槍手都有士哥，成為曼城今仗取勝之匙。 兵工廠棄英超攻歐霸 阿仙奴英超落後第四的熱刺十分，爭前四歐聯席位機會渺...
2018-03-01
凌志剛於農曆年前在九龍灣專店預展全新第五代LS旗艦房車，當中頂級混燃版LS500h Premium配置獨特Kiriko Glass玻璃雕花工藝配飾，彌足珍貴。 文：彭志揚圖：William 香港版LS...
2018-03-01
踏進狗年，「華納一哥」許廷鏗（Alfred）及「華納一姐」衛蘭（Janice）率旗下歌手衛詩（Jill）、Dear Jane、陳詠謙（Him）及曾若華（Jude）團拜，創作新貴Jude更即席solo賀...
2018-03-01
財政司司長陳茂波昨天發表新年度《財政預算案》，在盈餘高達一千三百多億元，他沒有在民意要求下開庫直接派錢，而是一方面退稅、擴闊稅階、免差餉、增加發放綜援、調升弱勢社群和長者各項津貼，間接向市民派糖；另一方面大手投資未來，包括一擲五百億推動創新科技發展、向教育、醫療、社福等投放大筆資源。可以說，預算案給市民的「開心指數」不高，但落實新一屆政府的理性思維——投資未來，增強整體競爭力。 有人把香港與澳門比較，質疑澳門年年有盈餘並年年向市民派錢，為何財爺「不鬆手」？但這個比較並不恰當，因為澳門大多數市民不用交稅，當庫房水浸，當地政府唯一可以回饋市民的方法，就是直接派錢，而當地的產業結...
2018-03-01
前日澳門馬會公布，其專營合約獲澳門政府續期廿四年半，在澳港盃舉行前夕迎來這個好消息，對澳門馬會而實在是一個天大喜訊。談到澳港盃，今屆將於三月四日舉行，同日總共有七場賽事上演，香港馬會將全數轉播來香港並設彩池供投注。 澳港盃是一項一千五百米的草地賽事，今屆香港代表由於先後有兩駒退出，現時只剩下「醒目名駒」及「萬馬飛騰」參賽。兩匹香港代表上屆也曾到氹仔馬場出戰這項賽事，其中「醒目名駒」採取前置跑法贏得錦標，不過由於今季在港的成績一般，現評分比上屆角逐此賽時低，所以今屆衞冕但負磅反而比上屆少六磅。然而，「醒目名駒」最近在一場一班千四米賽事中，即使未能搶前，但末段追上的走勢頗佳，看...
2018-03-01