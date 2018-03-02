﻿青島人湧海灘撿野生蟶子

近日，在山東青島一個海灘潮水退去後，大量蟶子集體湧上海灘，不少市民瘋了一樣衝往海邊，急忙撿拾野生蟶子，以轉賣圖利或自家享用。漁民說，這些蟶子在市場上每斤要賣十幾元，湧上海灘可能與環境變好有關。



據報，這些野生蟶子在年初三（二月十八日）開始湧現海灘，其中一位婆婆說：「本來到海邊去玩，居然看到滿海灘都是蟶子，正月初三就發現了，挺多的，撿累了就不撿了。」



只見這些蟶子密密麻麻的遍佈在海灘上，好幾位市民都提着盆子、筲箕、竹籃或膠袋蹲在那裏忙於撿拾蟶子，無不滿載而歸。



