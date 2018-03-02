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﻿台漢劏房縱火 釀一死七傷

2018-03-02 列印
　　台北市中山區龍江路一棟七層高的住宅大樓，當地昨日凌晨二時傳出火警，由二樓開始起火，窗口冒出大量濃煙，火勢迅速蔓延，消防隊接報後趕抵現場，疏散住戶，救出十多人，但仍造成一人死亡，七人送院。事件中一名五十五歲姓謝住在二樓的女子在單位內遭燒死。據報，這宗火警的涉案男子姓張，懷疑與住戶爭吵後淋汽油點火洩憤，警方在一間三溫暖找到張姓男子，目前已帶返偵訊。

　　台北市消防局凌晨一時四十七分接報後，立刻派人到場灌救，並於一小時內撲滅火勢。據報，現場消防員疏散了逾二十人，三男四女被救出後送院，暫無大礙。警方表示，起火點在二樓，該層被劏成五間套房出租，死者為五十五歲女房客謝玉燕，消防員發現時死者已成焦屍。由於懷疑縱火兇徒在二樓大門前點火，謝姓女房客疑似是被濃煙嗆暈後逃生不及，遭坍塌的天花板壓住而遇難。

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