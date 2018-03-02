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﻿美通過《台灣旅行法》 方便蔡英文到訪

2018-03-02 列印
　　美國國會參議院昨日通過《台灣旅行法》，預料會為台灣的總統蔡英文及高官訪問美國帶來便利，有關法案待美國總統特朗普簽署後，就可以正式生效，預料會引起北京政府強烈不滿。根據法案，華府可以在互相尊重的情況下，容許台灣的高層官員到訪美國，與各級官員會面，並鼓勵台灣經濟及文化界人士，在美國從商。

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