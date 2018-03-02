  • 2018年3月2日 星期五
  • 23º
  • 69%
熱門： 預算案文子星印傭出三糧DSE

日報新聞 > 中國

﻿江蘇夫婦離婚 揭結婚證偽造

2018-03-02 列印
　　江蘇一對結婚十一年的夫婦，去年感情出現問題，於是帶着結婚證前往當地民政局辦理離婚手續，結果發現當年辦理的結婚證是假的。夫婦二人隨後到公安局，打算把戶籍由已婚變更為未婚，但經警員勸說後，夫婦決定破鏡重圓，並已在上月領取真正的結婚證。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd