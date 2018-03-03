案情指，三十歲姓張疑犯於去年九月十三日，因感情糾紛，在海淀區某公司辦公室內，持刀刺扎十九歲的被害人劉女，致她急性失血性休克死亡。周四就案件審訊時，目擊證人董姓男子於庭上戴上VR眼鏡，在模擬情景中展示了當時情況，並透過操縱手柄還原兇案現場，讓控辯雙方宛如「身臨其境」般了解整個案發的經過。
北京市檢一分檢表示，用視覺化系統作為檢察機關法庭示證的專業化輔助工具，是為了以便捷、直觀的方式展示各種證據材料的原貌，增強公訴人法庭示證的說服力效果。
被國際刑警「紅色通緝令」通緝的印度籍男子文子星，涉嫌參與上月九日尖沙咀四億五千萬日圓解款劫案，昨天由荔枝角收押所押至九龍城裁判法院提堂。由於文被指是恐怖份子及國際刑警通緝犯，警方及懲教署兩大紀律部門高...
2018-03-03
北京昨日全國首次利用虛擬實境（VR）技術於法庭審訊中展示證據。北京市第一中級人民法院周四審理一宗故意殺人案時，首次以「出庭示證視覺化系統」展示證據，讓目擊證人戴上VR眼鏡作供。 案情指，三十歲姓張疑犯於去年九月十三日，因感情糾紛，在海淀區某公司辦公室內，持刀刺扎十九歲的被害人劉女，致她急性失血性休克死亡。周四就案件審訊時，目擊證人董姓男子於庭上戴上VR眼鏡，在模擬情景中展示了當時情況，並透過操縱手柄還原兇案現場，讓控辯雙方宛如「身臨其境」般了解整個案發的經過。 北京市檢一分檢表示，用視覺化系統作為檢察機關法庭示證的專業化輔助工具，是為了以便捷、直觀的方式展示各種證據材料的原...
2018-03-03
全球暖化令南、北兩極冰川融化，科學家一直以來認為阿德利企鵝數目因此下降，但有學者近日在南極北半島進行鳥類研究時，意外地發現該處變成阿德利企鵝的「殖民地」，大概有逾百萬隻企鵝在「危險群島」出沒。 美國石溪大學生態學家連治早前在南極北半島的「危險群島」上，調查築巢鳥的數目，但卻無意發現有一百五十萬隻阿德利企鵝在該處居住，令他們感到非常震憾。連治稱，若非她與研究人員前來調查，否則企鵝們可繼續隱藏在世界之中，並指現在「危險群島」是企鵝的重要棲息地。 「危險群島」位於南極半島北面，非常偏僻之餘，四周也是厚厚的海冰。世界自然基金會極地項目負責人多尼表示，為發現阿德利企鵝殖民該處感到興奮...
2018-03-03
日出康城今年有多個新盤推出，區內今年頭炮盤「MALIBU」公佈首批320伙價單，發展商提供最高21.5%折扣，折實均價為14,347元，折扣後一房戶最平可以536.1萬元入場。 會德豐地產常務董事黃光...
2018-03-03
美國總統特朗普提出對入口鋼鋁徵收高關稅，市場憂慮會爆發貿易戰，環球股市下挫，港股亦不能獨善其身，恒指全日低開低走，開市已低開逾400點，當中資源類股份受美國徵重關稅影響，昨日多隻鋼鐵、煤等股份下跌，恒...
2018-03-03
皇家馬德里上輪西甲半力出擊作客敗給愛斯賓奴後，今晚回師班拿貝主場出戰基達菲，射手C朗和賓施馬勢必復任正選，跟加里夫巴利重組BBC鋒線，為下周二歐聯十六強次回合作客巴黎聖日耳門磨劍。「銀河艦隊」勢大勝一仗壯行色，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（now632台周日凌晨3:45直播） 上季歐聯淘汰賽前，皇馬教練施丹屢安排C朗於西甲客戰休息，今季重施故技在周二聯賽快車作客愛斯賓奴再讓此子輪休，另一前鋒賓施馬亦退居後備，卻招致0:1敗局，各賽事五連捷強勢告終。 根據施丹輪換戰術，今晚兩人勢復任正選，和上仗在前線孤掌難鳴的加里夫巴利重組BBC攻擊組合，攻力有望大幅提升。 三戰基...
2018-03-03
出擊 小朋友經常換新裝，家長們必然要精打細算，Zoey今次就為大家推介MegaBox內五間童裝店舖推出的春季優惠，各位媽咪可以放心入貨喇！ 今次為大家搜羅的五間童裝專門店為童裝天地、Moth...
2018-03-03
近年星二代索女備受外界關注，除咗有「小邱淑貞」沈月、上山詩鈉嘅混血甜心女Hilary等，連近年絕少曝光嘅初熟Eason女、13歲康堤，原來都已變身長腿美少女。日前傍晚，亭亭玉立嘅康堤陪「潮流教母」媽咪...
2018-03-03
美國總統特朗普宣佈再打貿易戰，對進口鋼材及鋁材分別徵收百分之二十五和百分之十的懲罰性關稅，即時搞到美股和港股大跌。 正當習近平派出特使劉鶴到美國訪問，商談如何改善中美關係，特朗普搶先提出徵收懲罰性關稅，可以說是給中國一個下馬威，然後才慢慢問中國有甚麼好東西給予美國。美國去年對中國的貿易逆差，創出了二千七百五十億美元的歷史新高，表面上有與中國打貿易戰的理據，實際上卻因為經濟轉好，令美國人瘋狂消費所致，特朗普卻有理無理把所有問題歸咎於外國傾銷，損害美國人的利益，所以要實施懲罰性關稅去反擊。 不過，大家又不要因為特朗普出招而過於驚恐，因為他並未有向中國展示出很敵對的態度。稍早之前...
2018-03-03
不少人對筆者及幾位《星島馬訊》的同袍有一誤解，就是以為我們貼馬是刻意求冷，即語不驚人死不休一族。無疑，筆者的確從不會貼一些明星馬，理由並非因為牠們熱，而是因為其優點人所共知，不如介紹一些讀者未必知道的馬更實際。其實我本身不抗拒熱門，尤其是一些真正好處比表面優點多的熱門，因為博此類馬三四倍W，其實比博三四倍的半冷馬P更有把握。 第九場三班一○○○米。「亮先生」上仗插三班一出即勝，在沿途跟前之下最終贏半身位，表面上不算很突出。然而，細心留意段速及同場各駒最後的名次，當了解絕非一般水準。 「亮先生」上仗在432場次角逐三班此程，賽事頭六百米段速較標準快近0.5秒，在今季直路賽締速...
2018-03-03