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﻿目擊證人模擬情景作供 ﻿北京審訊﻿﻿首用VR展示證據﻿

2018-03-03 列印
　　北京昨日全國首次利用虛擬實境（VR）技術於法庭審訊中展示證據。北京市第一中級人民法院周四審理一宗故意殺人案時，首次以「出庭示證視覺化系統」展示證據，讓目擊證人戴上VR眼鏡作供。

　　案情指，三十歲姓張疑犯於去年九月十三日，因感情糾紛，在海淀區某公司辦公室內，持刀刺扎十九歲的被害人劉女，致她急性失血性休克死亡。周四就案件審訊時，目擊證人董姓男子於庭上戴上VR眼鏡，在模擬情景中展示了當時情況，並透過操縱手柄還原兇案現場，讓控辯雙方宛如「身臨其境」般了解整個案發的經過。

　　北京市檢一分檢表示，用視覺化系統作為檢察機關法庭示證的專業化輔助工具，是為了以便捷、直觀的方式展示各種證據材料的原貌，增強公訴人法庭示證的說服力效果。

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