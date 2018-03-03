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﻿杭州小學生 十點後拒做功課

2018-03-03 列印
　　為減輕學生學業壓力，杭州拱墅區和上城區近日宣佈，區內的小學生或初中生若至晚上十時仍未做完功課，可自行選擇不完成剩下的部份。希望借此減低老師濫發功課的情況，讓學生亦不牴觸學習。

　　當地教育部門的負責人指，如今科技發達，老師獲取題目或者作業變得方便，因此很多老師都會重量不重質、大量給予功課。為此，當局要求老師給學生留作業時要「精選、先做、全批」，即老師要精心選擇作業，自己先做一遍，預估學生完成作業的時間，再把學生寫的作業全部批閱，必要的地方要有備註。

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