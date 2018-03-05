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﻿傳主教任命有共識　愛國會副主席稱好事

2018-03-05 列印
　　中梵關係日趨好轉，盛傳有關主教任命問題的架構協議已經準備就緒，幾個月內就可以簽署。政協開幕式結束後，不獲教廷承認的天主教愛國會副主席雷世銀（見圖）對媒體表示：「這是好事，非常好的事。」中國天主教主教團副主席詹思祿說，希望盡早促進中梵建交。

　　內地約估計有一千三百萬天主教徒，各地主教有「公開」及「地下」之分，前者是經官方愛國會認可的，後者則拒絕接受愛國會領導，但獲羅馬教廷承認。中國自一九五八年起自選自聖主教，引起教廷不滿。

　　梵蒂岡高層人士上月向外電透露，根據教廷與北京之間有關主教任命的框架協議，七名由官方任命的主教只要得到教宗的大赦，就能夠成為中梵均承認的合法主教；獲教廷支持的「地下主教」則會讓位或轉任輔理主教。

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