﻿湯圓煮熟變紅色可致中毒

湖南長沙一名女子，在超市購買新鮮湯圓時，發現原本是白色的湯圓外皮，在煮食期間變成了紅色。有醫生表示，湯圓被病菌污染，進食後嚴重可導致食物中毒。



張姓婦人表示，在超市買了一袋散裝的湯圓，發現煮食的過程中，湯圓外皮由白色變成了紅色，而且味道還很奇怪。當地傳媒接報後，經過測試發現多粒湯圓都幾乎全部變色。售賣有問題湯圓的老闆承認，「散裝湯圓的確放了一段時間。」但她表示，不清楚該批湯圓的來源。



有醫生指出，湯圓存放時間過長，受到細菌感染後，煮出來的湯圓就會發紅，有可能會感染一種名為「酵米麵黃桿菌」的病菌，已經不能進食，特別是長者和小童；人們一旦食用後輕則會腸胃炎，重則會導致食物中毒。



