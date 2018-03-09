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﻿王毅：打貿易戰非正途

2018-03-09 列印
　　中美貿易戰近日再升溫，中國外交部長王毅昨表示，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑，特別是在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。

        他又認為，即使中美有競爭，也是良性和積極的競爭，認為中美可以有競爭，不必做對手，更可當夥伴。

　　王毅續指，中美作為世界第一和第二大經濟體，不僅要對兩國人民利益負責，也要對世界負責。希望雙方心平氣和地坐下來，通過平等和建設性對話，共同找到一個互利雙贏的辦法。

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