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﻿被尼龍網纏住　江蘇兩麋鹿失救

2018-03-09 列印
　　麋鹿屬國家一級保護動物，但作為世界最大麋鹿保護區的江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區，網上近日流傳幾段據指在大豐麋鹿國家級自然保護區拍攝的短片，其中有麋鹿的角似乎被東西纏住，卻掙脫不了。另一段片中，有麋鹿滿頭是血，躺在農夫車上，而工作人員仍努力地把麋鹿救下來。

　　該保護區保衞處劉處長稱，其接報後趕往現場搶救時，兩隻麋鹿已沒有生命跡象，只能將牠們運回保護區作無害化深埋處理，並指附近農民為免麋鹿闖入農田，方設置尼龍網，但由於尼龍網設置在保護區毗鄰，沒權力命令農民拆除，只能依靠巡護人員留意。　　

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