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﻿電單車上做功課廣西女童惹熱議

2018-03-09 列印
　　廣西南寧一名女童，近日被拍到坐在電單車上，以尾箱作枱，一邊馳騁一邊做功課，惹網民熱議。該段短片顯示，女童坐在一部行駛中的電單車，背司機而坐，並在尾廂上做功課，她十分專注，更不時托頭苦思。

　　有網民認為，女童實在太危險了，「有膽這樣做作業，為甚麼沒膽不做作業，雖然兩樣都很危險！」網民又指：「太拼也不能拿生命開玩笑，作業是重要，但是生命更重要！」

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