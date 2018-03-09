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﻿九寨溝震後重開限旅行社團入場

2018-03-09 列印
　　四川阿壩九寨溝於去年強震後關閉重修七個月，昨重新對外開放，但只限旅行社的團隊遊客可入場參觀。另外，此次重新開放景點，景區除要求實行「原車原回」運行模式外，亦向每位遊客發放便攜GPS定位裝置。據悉，該裝置亦配置了「SOS」按鈕，以便遊客在發生緊急情況時，可即時向園方求救。

　　全國人大代表、四川省阿壩州州長楊克寧表示，二○一八年所有重建項目全面開工，計劃投資三十八點四六億元人民幣。



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