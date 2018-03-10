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﻿霧霾料下周再襲京津冀

2018-03-10 列印
　　國家環境保護部昨表示，據國家環境監測總站會同國家氣候中心和京津冀及周邊地區省級監測中心最新分析，京津冀及周邊地區三月整體大氣擴散條件一般，空氣質素不樂觀，近期將出現長時間區域性重污染。

　　由於三月是華北地區大氣環流形勢較為活躍時期，隨着副熱帶高壓北抬，京津冀及周邊地區多以偏南風、偏東風為主，加上暖濕氣流水氣輸送，相對濕度較大，容易出現重污染天氣。

　　國家環境監測總站最新空氣質量預測結果顯示，受不利氣像條件影響，預計自周五開始，京津冀及周邊地區擴散條件系統性轉差。

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