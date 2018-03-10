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﻿大馬爛賭漢 肢解華裔妻圖烹屍

2018-03-10 列印
　　馬來西亞詩里亞曼一名嗜賭的華裔男子涉嫌在上周五，將其中國籍妻子殺害後，再以電鋸分屍。疑兇事後將部份殘肢藏在住所的雪櫃，甚至圖用上大鍋來烹煮妻子的殘肢。死者為三十一歲的楊茜，其頭顱於上周六下午，在當地地魯巴河的河畔被垂釣者發現。據悉，死者在遇害前曾被禁錮和虐待多日，相信是在元宵節當天慘遭殺害並分屍。

　　當地警方於日前拘捕死者的四十二歲黃姓丈夫，並循謀殺方向調查，警員於周三再從疑兇家中的住所搬走一個雪櫃和一個大鍋調查。據了解，黃男與楊女於一一年結婚，兩人育有一對年幼的兒女。

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