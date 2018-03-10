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﻿大排檔劏江豚 官方辯指「港豬」

2018-03-10 列印
　　山東威海南海新區一名大排檔店員當街宰殺疑似江豚的動物，並發佈照片到網絡，被網民舉報。但當局官方微博回應稱指，被宰殺的為當地人俗稱的『港豬』，不是江豚」，隨即引起網民反擊，因「港豬」普遍被認為是江豚的俗稱。當局官方微博前再回應事件，指目前宰殺江豚的疑犯已被刑事拘留。

　　涉事的南海新區管理委員會一名工作人員事後向內地傳媒稱，事件仍在調查，之前向舉報網民私訊回覆內容並非最終結果，等有調查結果會公開。到周四下午，該部門官方微博發佈消息，指經認定，被宰殺的海洋生物為江豚屬，是國家二級保護動物。

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