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﻿川男買中成藥 成份竟有「人指甲」

2018-03-10 列印
　　四川成都一名男子日前在藥房購買中成藥「喉炎丸」時，發現藥盒的說明上竟標示成份中有「人指甲」。雖然該名男子認為是印刷錯誤，但有專家表示，事實上指甲入藥早在唐代已有記載，只是現代有更多的選擇，已比較少用。

　　涉事的男子姓黎，他稱「萬一是用腳趾甲呢，做藥不管是用腳或是手，上面都有很多細菌」，但藥房職員則稱「指甲」確是一種中藥，並強調入藥前必定會進行消毒。另外，成都中醫藥大學國學院院長李繼民指，「指甲」入藥在唐代孫思邈所著的《千金要方》中就有記載。

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