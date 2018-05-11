﻿促中日兩國穩定發展 ﻿李克強晤日皇﻿﻿關係破冰﻿

國務院總理李克強訪問日本期間，與日皇明仁會面。上一次日皇會見中國領導人已是八年前，在時任總理溫家寶二〇一〇年訪日期間舉行。李克強稍後將會出席《日中和平友好條約》締結四十周年紀念活動並發表講話，之後將於日本首相安倍晉三陪同下轉到北海道訪問。



據報道，李克強和日皇握手和傾談，會面時間約二十分鐘，氣氛和睦。李克強表達此次訪日，希望能促成中日關係長期安定發展；日皇明仁也表示，希望能增進日中友好親善關係。明仁說回想九二年訪問中國，獲中國人民熱情歡迎；李克強表示，明仁與皇后訪問中國，對兩國關係極為重要。



李克強也向明仁介紹贈送日本的一對朱䴉。明仁也對在中國協助下，日本繁殖了許多朱䴉，表達謝意。



此外，李克強分別與日本參眾兩院的議長會談，有報道指雙方就首腦往來及推進多層級交流達成共識。



