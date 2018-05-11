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﻿吳小暉判囚１８年沒收105億

2018-05-11 列印
　　安邦保險前董事長兼總經理吳小暉，涉嫌集資詐騙及職務侵佔的案件。上海市第一中級人民法院昨日宣判，就其集資詐騙罪判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利四年，並處沒收財產人民幣九十五億元；以職務侵佔罪判處有期徒刑十年，並處沒收財產人民幣十億元，決定執行有期徒刑十八年，剝奪政治權利四年，並處沒收財產人民幣一百零五億元。

　　案情指，二〇一一年一月起，吳小暉以安邦財險等公司為融資平台，指令他人使用虛假材料騙取原保監會批准和延續銷售投資型保險產品。在二〇一一年七月至二〇一七年一月，他以虛假名義將部份超募保費轉移至其個人實際控制的百餘家公司，騙取人民幣六百五十二億餘元；並利用職務便利非法侵佔安邦財險保費資金人民幣一百億元。

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