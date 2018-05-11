﻿安溪降「錢雨」瞬遭撿光

福建安溪縣恆興路日前突然下起「錢雨」，多張百元鈔票從天而降，一地現鈔引來眾人撿錢，很快被撿光。據報，大部份人都將撿到的錢歸還原主，事主十萬元最終撿回了近七萬元。為何會下「錢雨」? 有人稱是警察抓非法聚賭，但是現場也沒有看到警察出入。也有人說，撒錢的人就住在樓上，疑似夫妻因感情糾紛而撒錢，但這些說法都未得到證實。



