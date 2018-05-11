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﻿河南漢花十四萬 買「天價包子」

2018-05-11 列印
　　上月初，一名男子在河南鄭州一家包子店購買兩個包子，應付三元，但用支付寶付帳時竟付了十四萬七千多元人民幣，一個多月來該男子都沒有發覺購入「天價包子」。包子店對帳後主動通過媒體查找該男子，原來他當時錯誤將支付寶密碼當作支付金額輸入，店主將錢退還事主。

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