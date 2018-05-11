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﻿山東化工廠洩溴素 紅煙沖天

2018-05-11 列印
　　山東省壽光市營里鎮周三下午，一家名為壽光域盟的化工廠發生溴素洩露事件，現場發生巨響，並出現大量紅色濃煙（見圖），且迅速向上升起，十分驚人。據報，事件未造成人員傷亡。據悉，溴素有刺激性氣味和強腐蝕性，不能與人體直接接觸。

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