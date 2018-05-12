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﻿「變臉」對華客 泰迎賓小姐爆粗被炒

2018-05-12 列印
　　泰國兩名迎賓小姐近日被拍到在機場接待中國旅行團時，為遊客掛上花環並拍照，對遊客秒速「變臉」，不時露出厭惡表情，前後重複十多次。

　　據悉，有關影片由一名領隊上載到網上並瘋傳，並引來大批中、泰網民口誅筆伐，更有內地網民拍片模仿，諷刺對方的無禮行為。

  其中一名涉事的迎賓小姐其後在網上回應，認為未有從事該工種的人，毋須發表意見。日前兩名迎賓小姐在所屬公司老闆帶領下，前往廊曼旅遊警局對外公開道歉。公司其後將兩人辭退，事件中相關的攝影師及工作人員則被停職七天。

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