  • 2018年5月12日 星期六
  • 24º
  • 92%
熱門： 沙中線炸彈2019公眾假期梅媽安樂死梁游

日報新聞 > 中國

﻿網傳深圳小學 現機關槍爭學位

2018-05-12 列印
　　深圳中小學新生入學報名在即，許多家長十分關注學校情況。周四深圳小學家長圈流傳指，深圳寶安區有小學爭學位出動機關槍！記者聯繫寶安區教育局獲悉，萬豐小學開展校園國防體驗訓練營活動，校門口的機關槍等裝備只是結合主題進行環境佈置的模型。從市民拍攝的照片可見，小學校門上懸掛著招生訊息，門口站著一個穿軍裝的「士兵」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd