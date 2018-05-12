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﻿蘇35戰機登場 參與繞台任務

2018-05-12 列印
　　中國大陸加強對台軍事施壓，解放軍組織東部、南部戰區空軍，出動戰機、轟炸機、偵察機首次南北雙向繞飛台島巡航，蘇35戰機也首度參與繞台任務。空軍指，這次飛行「實現了繞島巡航模式的新突破」，強調空軍還會按照「既定計劃」，繼續組織多型戰機繞飛台島巡航，捍衛國家主權和領土完整。台空軍司令部刖表示，全程掌握大陸機艦動態，請民眾安心。

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